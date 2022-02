Coppa Italia | Juventus-Sassuolo 2-1 | bianconeri contro la Fiorentina

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - DiMarzio : L'accoglienza dei tifosi della @acffiorentina al ritorno a #Firenze della squadra da Bergamo dopo la vittoria in… - lerrylannister : RT @ItalianoCalcio: Coppa Italia semifinals are all set: ?? | Juventus-Fiorentina ?? | Inter-Milan -

TORINO - A due minuti dalla fine, Dusan Vlahovic è lanciato in contropiede, senza compagni che lo seguono e defilatissimo sulla sinistra. Ma, esattamente in quel momento, il serbo decide che lui deve ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Dusan Vlahovic ha parlato al termine della sfida diche ha qualificato la Juve alla semifinale contro la Fiorentina Vlahovic è stato ancora una volta grande protagonista nella vittoria della Juve inche proietta i bianconeri ...Inizia bene la squadra di Allegri che segna con Dybala in apertura. Nella ripresa una Juve con il tridente crea occasioni: Pegolo è super, i pali fermano McKennie e De Ligt, ma a una manciata di ...Il serbo, infatti, ha siglato il gol del definitivo 2-1 nella gara di Coppa Italia contro il Sassuolo che ha consentito alla squadra di Massimiliano Allegri di conquistare il pass per la semifinale, ...