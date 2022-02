Coppa Italia | Atalanta-Fiorentina | diretta LIVE 2-1 | Piatek pareggia su rigore

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Vi diamo il benvenuto allatestuale del match difra, il 3º dei quarti di finale della competizione. Nelle giornate di martedì e mercoledì sono state rivelate le squadre che prenderanno parte alla prima semifinale, Inter e Milan, che hanno vinto rispettivamente contro Roma e Lazio. La squadra che conquisterà la partita di Bergamo, invece, affronterà in doppia sfida la vincente di Juventus-Sassuolo. Il fischio d’inizio al “Gewiss Stadium” è previsto per le 18:00, con Fabbri arbitro della gara. Lo coadiuveranno nel ruolo di assistenti Mondin e Colarossi, mentre Colombo sarà il quarto uomo. VAR e AVAR Guida e Peretti. Non ottimale il percorso dell’dopo la sosta invernale: nonostante il pirotecnico successo per 2-6 ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - sportface2016 : #MilanLazio, #Immobile si fa male e se la prende con l'arbitro: 'Siete una banda di scarsi' - nyepez : RT @Gazzetta_it: Raspadori in casa Juventus, stasera allo Stadium da osservato speciale #JuveSassuolo - gilmourswife : RT @Inter: ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Gol Boga: primo gioiello con l'Atalanta per l'ex Sassuolo che batte imparabilmente Terracciano inPrimo gol con la maglia dell'Atalanta per Jeremy Boga. L'ex Sassuolo che non segnava da 9 mesi trova la rete del 2 - 1 nella gara dicontro la Fiorentina. Lampo al minuto ...Corsa contro il tempo. Nel corso della gara dipersa dalla sua Lazio contro il Milan Ciro Immobile ha lasciato il terreno di gioco di San Siro in seguito a un trauma contusivo dovuto a un contrasto con Kalulu. Al capitano ...Roma, 10 febbraio 2022- La partita contro il Milan in Coppa Italia ha lasciato strascichi pesanti: oltre la sconfitta i biancocelesti hanno dovuto fare a meno di Ciro Immobile, uscito dal campo nel ...È il Milan la seconda semifinalista della Coppa Italia. I rossoneri si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione grazie alla quale hanno travolto 4 a 0 la Lazio con le reti di Leao e Kessie e la ...