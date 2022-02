Coppa Italia | Atalanta beffata | il gol di Milenkovic porta la Fiorentina dritta in semifinale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La beffa è arrivata nel finale con il gol di. Nonostante l'uomo in meno, il numero 4 ha trovato la rete decisiva che hato lained eliminato l'dalla. Una gara in cui è successo praticamente di tutto, ma alla fine la squadra dino ha avuto ragione: toscani avanti, bergamaschi a casa. Tutti si aspettavano una reazione da parte di entrambe le squadre dopo le sconfitte in campionato e gli appassionati non sono rimasti delusi. La gara inizia subito in salita per gli uomini di Gian Piero Gasperini, De Roon rifila un pestone ad Odriozola, dopo una chiamata da parte del VAR, Fabbri va a rivedere l'azione e assegna il penalty: dal dischetto va Piatek, il polacco non sbaglia e sblocca ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - sportface2016 : #MilanLazio, #Immobile si fa male e se la prende con l'arbitro: 'Siete una banda di scarsi' - Domenico1oo777 : RT @juventusfc: Manca poco a #JuveSassuolo Infornata di numeri! ?? Matchday Stats - sportli26181512 : Atalanta-Fiorentina: video, gol e highlights: Un gol di Milenkovic a pochi istanti dai tempi supplementari decide i… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

Si completa oggi il tabellone delle semifinali della. Dopo il passaggio del turno già firmato da Inter e Milan che si sfideranno così in altri due derby, oggi si giocano gli altri due quarti di finale. La Fiorentina si qualifica alle ...Medagliere Olimpiadi Invernali 2022 :ottava Sofia Goggia rinuncia al Super G: "Non so per ... il 29enne austriaco, che in questa stagione didel Mondo aveva vinto lo slalom di Adelboden, ...Bergamo, 10 febbraio 2022 - L’Atalanta saluta la Coppa Italia, eliminata dalla Fiorentina che espugna il Gewiss con un rocambolesco 3-2 grazie a una prodezza balistica di Milenkovic all’ultimo secondo ...Benvenuti sulla diretta di Juventus-Sassuolo, gara valida per la i Quarti di Finale di Coppa Italia. La gara è in programma oggi, giovedì 10 febbraio, alle ore 21 presso l’Allianz Stadium di Torino. C ...