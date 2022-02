Coppa Italia ‘antisportiva’? Il confronto con le altre nazioni | VIDEO (Di giovedì 10 febbraio 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha definito la Coppa Italia come la 'competizione più antisportiva del mondo'. Sarà vero? Scopriamolo, dunque, in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV' che confronta il torneo con quello nelle altre... Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha definito lacome la 'competizione più antisportiva del mondo'. Sarà vero? Scopriamolo, dunque, in questodella redazione di 'GazzettaTV' che confronta il torneo con quello nelle...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - acmilan : 'We want to go all the way' ?? The Coach's words ahead of tomorrow's Cup quarter-final ??? 'Vogliamo arrivare fino… - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - DiegoLonati : RT @scar15385: Coppa Italia di mercoledì sera a febbraio. Tanta tanta roba - CagnettiCarlo : Boicottaggio coppa Italia Mediaset. Un laziale vero deve oscurare le partite. Meglio un buon film. Una buona lettur… -