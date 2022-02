Coppa Italia | 3 - 2 all' Atalanta | Fiorentina in semifinale

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ???? - Inter : ? | COPPA ITALIA L'Inter affronterà il Milan nella semifinale di Coppa Italia ?? - Bolanet : #LiveBolanet FT: AC Milan 4-0 Lazio (24' Leao, 42'45+1' Giroud, 79' Kessie) | Possessions: 49%-51% | Shots: 9-6 | F… - Toore1926 : AVVISO AL FIORENTINA TWITTER LA MIA PRESENZA ALLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA - Francesco_Punk : RT @CampiMinati: Con la vittoria della Fiorentina diventa fondamentale la sfida di stasera per stabilire se i caschi blu dell'ONU saranno s… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Italiano: "Vittoria straordinaria, contento per Piatek. In semifinale?". Le parole del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato a Mediaset ...Si completa oggi il tabellone delle semifinali della. Dopo il passaggio del turno già firmato da Inter e Milan che si sfideranno così in altri due derby, oggi si giocano gli altri due quarti di finale. La Fiorentina si qualifica alle ...Vincere in dieci uomini è ancora più bello”. Così ai microfoni di Sport Mediaset Nikola Milenkovic, autore al 94' della rete del 3-2 contro l’Atalanta che ha qualificato la Fiorentina alla semifinale ...Nonostante l’uomo in meno, il numero 4 ha trovato la rete decisiva che ha portato la Fiorentina in semifinale ed eliminato l’Atalanta dalla Coppa Italia. Una gara in cui è successo praticamente di ...