Confonde ‘Gestapo’ con ‘gazpacho’ | errore virale della deputata trumpiana

(Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Voleva dare‘nazista’ a Nancy Pelosi, ma la repubblicana Marjorie Taylor Greene ha invece accusato la leader democratica di guidare una “polizia al gazpacho”. Ed è diventato ovviamenteil video in cui la seguace di Qanon eletta al Congresso, dove è tra i più ferventi sostenitori di Donald Trump,con un esilarante effetto comico la famigerata Gestapo con la deliziosa zuppa fredda spagnola. Nel video, in cui la repubblicana appare con le bandiere americane come sfondo, Greene, protestando per dei controlli di sicurezza nell’ufficio di un collega repubblicano, accusa la leader democratica di usare la Capitol Police come a sua “polizia gazpacho per spiare i membri del Congresso, il loro lavoro legislativo, spiare il nostro staff e i cittadini americani che vengono a parlare con i loro rappresentanti”. ...