Confartigianato Imprese Bergamo Webinar “I contratti commerciali ai tempi della pandemia”

L'Area Produzione e Subfornitura di Confartigianato Imprese Bergamo in collaborazione con l'Associazione Provinciale Forense (APF), organizza un Webinar dal titolo "I contratti commerciali ai tempi della pandemia. In particolare, il problema dell'aumento dei prezzi" per dare informazioni alle Imprese sui contratti commerciali e sulle loro modalità di costruzione, stipula, rinegoziazione e scioglimento, in questo particolare periodo di aumento dei prezzi delle materie prime dovuto alla pandemia globale e alle conseguenti difficoltà di approvvigionamento. Il Webinar, a partecipazione gratuita per gli associati di Confartigianato e ...

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Imprese Raddoppio della Roma - Pescara: "Progetto strategico, non si torni indietro" Imprese e sindacati a politica e istituzioni: non vanno alimentate le proteste dei cittadini Sulmona,... Nel testo, Agci, Casartigiani, Cia, Claai, Cna, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, ...

Bonus edilizia il Prefetto di Lecco porta le istanze di Confartigianato sui tavoli dei Ministri Non si è fatto attendere il supporto del Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa a cui il presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva ha inviato nei giorni scorsi una lettera in cui si sottolinea l'impatto fortemente negativo sulle imprese del Comparto Casa del Decreto Legge "Sostegno - ...

Confartigianato Imprese: Governo sblocchi la cessione dei crediti, pronti alla mobilitazione IlPescara "Va sbloccato il credito d’imposta" "Siamo in una situazione di stallo – spiega Giorgio Menichelli, segretario generale di Confartigianato imprese Macerata-Ascoli-Fermo – perché il decreto sostegni bis aveva disposto la proroga al 31 ...

"Gli artigiani non sono tenuti a chiedere il pass" Il Governo ha confermato l’interpretazione diffusa da Confartigianato nei giorni scorsi: le imprese artigiane non devono effettuare il controllo del green pass (ad esclusione dei servizi alla persona ...

