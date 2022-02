Comic & Science su Topolino: Topi, Paperi e il mondo della scienza (Di giovedì 10 febbraio 2022) La prima banconota e l’esclusivo raccoglitore sono in edicola insieme al numero 3455 di Topolino, da mercoledì 9 febbraio Su Topolino torna il ciclo Comic & Science, con le avventure di Topi e Paperi legate al mondo della scienza. Sul numero 3455, disponibile da mercoledì 9 febbraio in edicola, fumetteria e su Panini.it, la storia Zio Paperone e l’aiuto quantistico porterà i lettori nel mondo dei computer quantistici e delle loro applicazioni nella vita di tutti i giorni. Topolino dimostra ancora una volta la sua vicinanza alle tematiche scientifiche, grazie ad avventure e spazi di approfondimento all’insegna del carattere ludico-didattico, capaci di essere veicolo non solo di ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 10 febbraio 2022) La prima banconota e l’esclusivo raccoglitore sono in edicola insieme al numero 3455 di, da mercoledì 9 febbraio Sutorna il ciclo, con le avventure dilegate al. Sul numero 3455, disponibile da mercoledì 9 febbraio in edicola, fumetteria e su Panini.it, la storia Zio Paperone e l’aiuto quantistico porterà i lettori neldei computer quantistici e delle loro applicazioni nella vita di tutti i giorni.dimostra ancora una volta la sua vicinanza alle tematiche scientifiche, grazie ad avventure e spazi di approfondimento all’insegna del carattere ludico-didattico, capaci di essere veicolo non solo di ...

