Come si chiama l'altopiano sardo tra il Campidano e la Barbagia? (Di giovedì 10 febbraio 2022) Risposta: Sarcidano. La Sardegna è conosciuta in tutto il mondo per le sue esclusive località balneari, per il lusso dei suoi locali e l'eleganza degli yacht che affollano le banchine di Porto Cervo. Eppure l'isola di Sardegna è molto, molto di più. L'escursionismo in Sardegna, è un altro modo per conoscerla intimamente, per godere dei suoi paesaggi più intatti e dei suoi tramonti più emozionanti. Tra il Campidano e la Barbagia vi si trova l'altopiano sarcidano che nasconde ad occhi indiscreti il suo lato più affascinante, Come uno scrigno che custodisce il suo gioiello più prezioso. Per la maggior parte è costituita da calcari giuresi. I centri più importanti sono Isili, Laconi e Nurri.

