Clamoroso, l’arbitro Doveri in viaggio con la valigia dell’Inter: La foto fa il giro del web e monta la polemica (Di giovedì 10 febbraio 2022) l’arbitro Doveri designato per Napoli-Inter, beccato in aeroporto con la valigia griffata Inter. La foto ha scatenato molte polemiche sul web. Daniele Doveri a dirigerà la sfida scudetto Napoli-Inter, in programma sabato alle 18 e valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Con il fischietto della sezione di Roma, sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Bidoni, il quarto ufficiale di gara Cosso e gli arbitri Var Di Paolo e Valeriani. Doveri ha arbitrato 30 volte il Napoli per un totale di 17 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. In campionato il Napoli si è affermato 14 volte in 25 gare (7 i pareggi e 4 le sconfitte); nelle quattro gare di Coppa Italia i partenopei hanno vinto in tre circostanze e perso una volta. Il giornalista di 1 station Radio, Luca Cerchione, su ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 10 febbraio 2022)designato per Napoli-Inter, beccato in aeroporto con lagriffata Inter. Laha scatenato molte polemiche sul web. Danielea dirigerà la sfida scudetto Napoli-Inter, in programma sabato alle 18 e valida per la 25esima giornata del campionato di Serie A. Con il fischietto della sezione di Roma, sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Bidoni, il quarto ufficiale di gara Cosso e gli arbitri Var Di Paolo e Valeriani.ha arbitrato 30 volte il Napoli per un totale di 17 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. In campionato il Napoli si è affermato 14 volte in 25 gare (7 i pareggi e 4 le sconfitte); nelle quattro gare di Coppa Italia i partenopei hanno vinto in tre circostanze e perso una volta. Il giornalista di 1 station Radio, Luca Cerchione, su ...

