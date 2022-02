Clamoroso addio al prequel de La Bella e la Bestia, cancellato a sorpresa da Disney+ (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il prequel de La Bella e la Bestia sembra essere morto in culla. Mentre si susseguivano notizie riguardanti i casting per la serie in vista dell’inizio della produzione, con nomi anche popolarissimi come quello di Rita Ora, improvvisamente arriva la notizia della cancellazione del format. Il prequel de La Bella e la Bestia, secondo Deadline, a sorpresa è stato archiviato: il progetto non andrà avanti per ragioni creative, ovvero perché “le sceneggiature e la musica originale che non sono confluite nella direzione prevista o sono in ritardo“. Disney ha deciso di non spendere altro tempo sul format: l’inizio delle riprese era già stato rinviato dall’inizio della primavera all’estate, segno che sulla fase di sviluppo gravava qualche incertezza di troppo. Posticipare ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilde Lae lasembra essere morto in culla. Mentre si susseguivano notizie riguardanti i casting per la serie in vista dell’inizio della produzione, con nomi anche popolarissimi come quello di Rita Ora, improvvisamente arriva la notizia della cancellazione del format. Ilde Lae la, secondo Deadline, aè stato archiviato: il progetto non andrà avanti per ragioni creative, ovvero perché “le sceneggiature e la musica originale che non sono confluite nella direzione prevista o sono in ritardo“. Disney ha deciso di non spendere altro tempo sul format: l’inizio delle riprese era già stato rinviato dall’inizio della primavera all’estate, segno che sulla fase di sviluppo gravava qualche incertezza di troppo. Posticipare ...

