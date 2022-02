Clamoroso a Bergamo: la Fiorentina gela Gasperini ed elimina l’Atalanta (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Fiorentina sorprende l’Atalanta al termine di una partita ricca di colpi di scena e si prende un posto in semifinale di Coppa Italia. Fiorentina in campo con la formazione-tipo, con Piatek al centro dell’attacco supportato da Nico Gonzalez e Saponara nel consueto 4-3-3 di Italiano. Gasperini prova il 3-4-1-2 per la sua Atalanta, priva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lasorprendeal termine di una partita ricca di colpi di scena e si prende un posto in semifinale di Coppa Italia.in campo con la formazione-tipo, con Piatek al centro dell’attacco supportato da Nico Gonzalez e Saponara nel consueto 4-3-3 di Italiano.prova il 3-4-1-2 per la sua Atalanta, priva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

NCN_it : Serie A, clamoroso a Bergamo: #Atalanta sconfitta in casa dal #Cagliari. #Pereiro regala tre punti d'oro a… - occhio_notizie : Clamoroso a Bergamo, vittoria dei sardi fondamentale in ottica salvezza - news24_inter : Clamoroso a Bergamo: colpo del #Cagliari ?? - Pollicino_Roma : RT @calciomercatoit: ??Clamoroso a Bergamo: Cagliari in vantaggio con Pereiro ??E il Var non annulla per presunto fallo di mano E pochi seco… - calciomercatoit : ??Clamoroso a Bergamo: Cagliari in vantaggio con Pereiro ??E il Var non annulla per presunto fallo di mano E pochi s… -