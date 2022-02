Cinema il lutto, l’amata attrice è appena venuta a mancare (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. lutto nel Cinema: addio alla ‘musa’ di Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini e Nanni Moretti. Era considerata “la spagnola del Cinema italiano” Margarita Lozano era considerata in Spagna come un’attrice ‘ipnotica’, in grado di interpretare al meglio una serie molteplice di ruoli, al teatro e al Cinema. E’ stata una grandissima artista, sia davanti al pubblico teatrale che a quello Cinematografico. Margarita Lozano ha saputo conquistare Italia e Spagna con la sua vena artistica, venendo definita addirittura ‘ipnotica’ dalla stampa di settore del suo paese natale. Era nata a Tetuán, protettorato spagnolo in Marocco, dove era d’istanza il padre militare. Era cresciuta nei dintorni di Murcia, a Lorca, nel sud-est della Spagna. Poi a ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo.nel: addio alla ‘musa’ di Sergio Leone, Pierpaolo Pasolini e Nanni Moretti. Era considerata “la spagnola delitaliano” Margarita Lozano era considerata in Spagna come un’‘ipnotica’, in grado di interpretare al meglio una serie molteplice di ruoli, al teatro e al. E’ stata una grandissima artista, sia davanti al pubblico teatrale che a quellotografico. Margarita Lozano ha saputo conquistare Italia e Spagna con la sua vena artistica, venendo definita addirittura ‘ipnotica’ dalla stampa di settore del suo paese natale. Era nata a Tetuán, protettorato spagnolo in Marocco, dove era d’istanza il padre militare. Era cresciuta nei dintorni di Murcia, a Lorca, nel sud-est della Spagna. Poi a ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Il cinema italiano è in lutto, è morta Monica #Vitti - cinemaniaco_fb : ?????????????? After Love, la recensione: un film prezioso sul lutto e l’identità - faustacu : Il mondo del giornalismo è in lutto: muore a 67 anni Luisa Pronzato - telodogratis : “Piccolo corpo” al cinema è un viaggio nell’elaborazione del lutto - inews__24 : ??Mondo del cinema in lutto -