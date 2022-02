Cinema, i film da vedere nel weekend 11 - 13 febbraio. I trailer (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale Cinematografiche italiane in occasione del weekend dell'11 - 13 febbraio. A seguire ci sono anche le uscite del 3, mentre devi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ecco i principali, con annessi, che escono nelle saletografiche italiane in occasione deldell'11 - 13. A seguire ci sono anche le uscite del 3, mentre devi ...

Advertising

RadioItalia : Si parla di un “Effetto Sanremo al cinema”: “Ghiaccio”, il primo film di Fabrizio Moro è il nuovo leader del box of… - Agenzia_Ansa : Sorrentino: 'La nomination per me è già una grande vittoria. E un motivo di commozione, perché è un riconoscimento… - repubblica : Cinema, 'E' stata la mano di Dio' di Sorrentino ottiene nomination come miglior film straniero - PVigani : RT @MauroGerva: A Milano chiude anche l'Arlecchino, altro storico cinema del centro, il settimo in poco tempo. Ci ho visto un sacco di film… - LucaTerenzoni : “La legge del mercato” di Stéphane Brizé: un intenso e incisivo film di denuncia sulle regole che presiedono il dif… -