Ciclismo | Tour Omar 2022 | Gavirina vince la prima tappa davanti a Cavendish

E' Fernando Gavirina il vincitore della prima tappa del Tour dell'Oman 2022, la Al Rustaq Fort-Muscat, di 138 chilometri. Il colombiano ha vinto in volata precedendo il britannico Mark Cavendish (QuickStep AlphaVinyl), secondo, e l'austriaco Kaden Groves (BikeExchange Jayco), terzo. Appuntamento domani con la seconda frazione, la Naseem Park-Suhar, di 167.5 km.

