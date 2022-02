Ciclismo | Giro di Provenza | Ganna vince il cronoprologo

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Marsiglia, 10 feb. - (Adnkronos) - Filipposi impone neldeldi, 7 km a Berre l'Etang, non lontano da Marsiglia. Il campione olimpico nell'inseguimento a squadre vola a 52,8 km di media, e infligge 12” al compagno di squadra Ethan Hayter, 14” a Samuele Battistella (Astana) e 17” a Julian Alaphilippe (Quick-Step). Per il portacolori della Ineos è la 18esima vittoria della carriera, la 15esima in una cronometro.

'Ho messo pressione su me stesso, volevo vincere' ha spiegato dopo l'arrivo Gaviria, che in carriera vanta cinque vittorie di tappa ale due al Tour. Domani il Tour of Oman prosegue con la ...L'iniziativa vuole coinvolgere i bambini delle scuole primarie (6 - 10 anni) delle località attraversate sia dald'Italia sia dalle Classiche di(Strade Bianche, Tirreno - Adriatico, ...Il mondo del ciclismo sta crescendo di tono ... Secondo i piani iniziali Carapaz sarebbe stato l’uomo di punta per il Giro d’Italia, con il compagno di squadra colombiano capitano al Tour de France.Marsiglia, 10 feb. - (Adnkronos) - Filippo Ganna si impone nel cronoprologo del Giro di Provenza, 7 km a Berre l'Etang, non lontano da Marsiglia. Il campione olimpico nell'inseguimento a squadre vola ...