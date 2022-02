Ciclismo, Filippo Ganna: “Tornare in Provenza e vincere di nuovo è davvero bello” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Filippo Ganna esprime il proprio parere dopo aver letteralmente dominato il prologo del Tour de la Provence. Il campione del mondo non ha avuto problemi ad imporsi nella frazione a cronometro di questo pomeriggio nei 7,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Berre-l’Étang (Francia). Il nostro connazionale ha fermato il tempo in 8 minuti e 4 secondi con una media oraria di 53.471 km/h abbattendo la concorrenza. Alle spalle del piemontese si sono collocati il britannico Ethan Hayter (Ineos) e lo lo svedese Tobias Ludvigsson (Groupama – FDJ), attardati di oltre 10 secondi dal vincitore. Il nativo di Verbania ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “Tornare in Provenza e vincere di nuovo è davvero bello. La mia prima vittoria per un team ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022)esprime il proprio parere dopo aver letteralmente dominato il prologo del Tour de la Provence. Il campione del mondo non ha avuto problemi ad imporsi nella frazione a cronometro di questo pomeriggio nei 7,1 chilometri con partenza ed arrivo in quel di Berre-l’Étang (Francia). Il nostro connazionale ha fermato il tempo in 8 minuti e 4 secondi con una media oraria di 53.471 km/h abbattendo la concorrenza. Alle spalle del piemontese si sono collocati il britannico Ethan Hayter (Ineos) e lo lo svedese Tobias Ludvigsson (Groupama – FDJ), attardati di oltre 10 secondi dal vincitore. Il nativo di Verbania ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “indi. La mia prima vittoria per un team ...

