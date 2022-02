Chiedono solo sangue no vax per il figlio, il Tribunale sospende la potestà genitoriale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale dei genitori del bimbo del Modenese affetto da cardiopatia che, per motivi religiosi, pretendevano solo sangue di persone non vaccinate per le trasfusioni necessarie al figlio. Il bambino deve essere infatti sottoposto a un intervento chirurgico per curare una cardiopatia. I ricorsi dell'ospedale e della ProcuraNei giorni scorsi il giudice tutelare di Modena aveva accolto il ricorso del Policlinico Sant'Orsola contro i genitori del bimbo, riconoscendo la necessità dell'intervento e la sicurezza del sangue fornito dall'ospedale. Alla vicenda era seguito anche il ricorso della Procura per i minorenni che aveva chiesto di valutare un'eventuale limitazione della responsabilità ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ilper i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente ladei genitori del bimbo del Modenese affetto da cardiopatia che, per motivi religiosi, pretendevanodi persone non vaccinate per le trasfusioni necessarie al. Il bambino deve essere infatti sottoposto a un intervento chirurgico per curare una cardiopatia. I ricorsi dell'ospedale e della ProcuraNei giorni scorsi il giudice tutelare di Modena aveva accolto il ricorso del Policlinico Sant'Orsola contro i genitori del bimbo, riconoscendo la necessità dell'intervento e la sicurezza delfornito dall'ospedale. Alla vicenda era seguito anche il ricorso della Procura per i minorenni che aveva chiesto di valutare un'eventuale limitazione della responsabilità ...

