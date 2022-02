Chiara Ferragni e le foto in lingerie | i fan notano un dettaglio | «Ecco perché non è geloso»

(Di giovedì 10 febbraio 2022)pubblica delleine conquista i social. Gli attenti follower dell’influencer peròun, che gli permette di capire il motivo per cui il marito Fedez non èdegli scatti hot pubblicati dall’imprenditrice digitale sul social.e lein, i fanunsi mostra ine come al solito riceve una pioggia di like e di commenti entusiastici da parte della schiera di follower che la segue su Instagram. I fan si sono però soffermati attentamente sugli scatti e hanno notato un particolare che gli ha permesso di ...

Advertising

tigergg24 : RT @jenlisaswasabi: il fatto che lisa zendaya elodie chiara ferragni e noemi siano tutte bulgari girls e c’è una grande probabilità che si… - gio_nsnow : RT @jenlisaswasabi: il fatto che lisa zendaya elodie chiara ferragni e noemi siano tutte bulgari girls e c’è una grande probabilità che si… - jenlisaswasabi : il fatto che lisa zendaya elodie chiara ferragni e noemi siano tutte bulgari girls e c’è una grande probabilità che… - infoitcultura : Il completo intimo di Chiara Ferragni è l'ispirazione lingerie definitiva per questo San Valentino 2022 - OrionChaos : @IlCommentato Uno di quelli di Chiara Ferragni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Fanpage.it

Nello specifico, il post in lingua italiana che ha ottenuto più interazioni è quello pubblicato dae sponsorizzato da Schiaparelli. Il suo outfit per l'occasione ha ottenuto circa 1,8 ...San Valentino in glam rock: non solo rosso, ma anche il nero per essere sexy La prima idea look la rubiamo subito ache capovolge la tradizione che vira sempre su un look San ...Nello specifico, il post in lingua italiana che ha ottenuto più interazioni è quello pubblicato da Chiara Ferragni e sponsorizzato da Schiaparelli. Il suo outfit per l’occasione ha ottenuto circa 1,8 ...Chiara Ferragni ha una nuova manicure e, sebbene all’apparenza sia “comunemente” monocromatica, in verità nasconde un segreto. Lo smalto sfoggiato dall’influencer cambia colore e il motivo nascosto ...