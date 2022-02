Chiamata per assunzione dall’Asl di Torino, è stabilizzata al Ruggi di Salerno (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Unità assunta a tempo indeterminato a Torino viene assorbita – in forza del nuovo status – a Salerno. Nel ventaglio delle dinamiche di stabilizzazione, è particolare la storia di una Operatrice Socio Sanitaria che riesce – in maniera non usuale – ad ottenere l’agognato contratto definitivo. La relativa deliberazione è firmata dal Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, Vincenzo D’Amato. Sintomaticamente, l’atto porta ad oggetto “Protocollo d’Intesa tra l’Asl Città di Torino e l’AOU Ruggi per l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di Operatore Socio Sanitario”. Si legge: “(…) L’Operatrice Socio Sanitaria in servizio presso questa AOU con contratto di lavoro a tempo determinato (…) ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Unità assunta a tempo indeterminato aviene assorbita – in forza del nuovo status – a. Nel ventaglio delle dinamiche di stabilizzazione, è particolare la storia di una Operatrice Socio Sanitaria che riesce – in maniera non usuale – ad ottenere l’agognato contratto definitivo. La relativa deliberazione è firmata dal Direttore Generale dell’azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona, Vincenzo D’Amato. Sintomaticamente, l’atto porta ad oggetto “Protocollo d’Intesa tra l’Asl Città die l’AOUper l’utilizzo della graduatoria del concorso pubblico di Operatore Socio Sanitario”. Si legge: “(…) L’Operatrice Socio Sanitaria in servizio presso questa AOU con contratto di lavoro a tempo determinato (…) ...

