Chi è Tobia Zevi, il nuovo assessore alle Politiche abitative (Di giovedì 10 febbraio 2022) Avrebbe dovuto essere una sorta di “sindaco della notte”, fuori dalla giunta ma con delega alla movida e divertimento. E invece, a sorpresa, Tobia Zevi è entrato dalla porta principale del Campidoglio e si è ritrovato assessore nella squadra di Roberto Gualtieri. E in una poltrona di peso, quella del Patrimonio e delle Politiche abitative, in una città dove la gestione degli immobili pubblici e delle case popolari sono un pilastro della coesione sociale. “Nelle prossime settimane pubblicheremo un bando per sbloccare 50 milioni di fondi di contributi agli affitti agevolati rimasti fermi”, ha promesso a fine gennaio. “Vogliamo migliorare la manutenzione delle case popolari e aumentare il numero degli immobili per chi è in graduatoria o sotto sfratto”, afferma. Trentotto anni, Tobia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Avrebbe dovuto essere una sorta di “sindaco della notte”, fuori dalla giunta ma con delega alla movida e divertimento. E invece, a sorpresa,è entrato dalla porta principale del Campidoglio e si è ritrovatonella squadra di Roberto Gualtieri. E in una poltrona di peso, quella del Patrimonio e delle, in una città dove la gestione degli immobili pubblici e delle case popolari sono un pilastro della coesione sociale. “Nelle prossime settimane pubblicheremo un bando per sbloccare 50 milioni di fondi di contributi agli affitti agevolati rimasti fermi”, ha promesso a fine gennaio. “Vogliamo migliorare la manutenzione delle case popolari e aumentare il numero degli immobili per chi è in graduatoria o sotto sfratto”, afferma. Trentotto anni,...

HighResearchCRO : RT @FederfarmaITA: #grf2022, il segretario #Federfarma @Roberto_TobiaFF: “Le farmacie aderiscono con entusiasmo, per ribadire che la farmac… - ConsumForum : RT @FederfarmaITA: #grf2022, il segretario #Federfarma @Roberto_TobiaFF: “Le farmacie aderiscono con entusiasmo, per ribadire che la farmac… - BFonlus : RT @FederfarmaITA: #grf2022, il segretario #Federfarma @Roberto_TobiaFF: “Le farmacie aderiscono con entusiasmo, per ribadire che la farmac… - FederfarmaITA : #grf2022, il segretario #Federfarma @Roberto_TobiaFF: “Le farmacie aderiscono con entusiasmo, per ribadire che la f… - Tobia_00 : @fiery_mane Ma chi sei Petrarca? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Tobia Costellazioni. E se esistessero tanti universi paralleli? Chi non si è mai chiesto " E se non avessi detto questo? ", " Se avessi fatto quella cosa? ", " Cosa ... affronta questo tema riproponendo con la regia di Raphael Tobia Vogel un testo del drammaturgo ...

Chi è Mahmood, il cantante 'abbonato' alle vittorie di Sanremo ... si tratterebbe di Lorenzo Tobia Marcucci . Classe 1989 , la sua più grande passione è la moda, ... anche se stando al settimanale Chi la relazione sarebbe iniziata ancora prima del successo di Mahmood ...

Chi è Tobia Zevi, il nuovo assessore alle Politiche abitative Il Foglio Patrimonio immobiliare, il Comune stanzia cinque milioni per il censimento e la valorizzazione E' la cifra stanziata dal Campidoglio e annunciata dall'assessore Tobia Zevi. La decisione è stata presa dopo una riunione di giunta, con particolare spinta da parte del sindaco Roberto Gualtieri e ...

Covid, mascherine made in Sicily da oggi nelle farmacie E ha sottolineato che è anche “un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”. “Con questo accordo – ha ...

non si è mai chiesto " E se non avessi detto questo? ", " Se avessi fatto quella cosa? ", " Cosa ... affronta questo tema riproponendo con la regia di RaphaelVogel un testo del drammaturgo ...... si tratterebbe di LorenzoMarcucci . Classe 1989 , la sua più grande passione è la moda, ... anche se stando al settimanalela relazione sarebbe iniziata ancora prima del successo di Mahmood ...E' la cifra stanziata dal Campidoglio e annunciata dall'assessore Tobia Zevi. La decisione è stata presa dopo una riunione di giunta, con particolare spinta da parte del sindaco Roberto Gualtieri e ...E ha sottolineato che è anche “un modo anche per premiare chi ha saputo in un momento di enorme difficoltà rimettersi in gioco, dando così un futuro a impresa e lavoratori”. “Con questo accordo – ha ...