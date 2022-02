Chelsea-Palmeiras, Finale Mondiale per Club calcio: data, programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si svolgerà il 12 febbraio allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi la Finalissima del Mondiale per Club di calcio, incontro che vedrà confrontarsi i Campioni d’Europa del Chelsea contro i brasiliani del Palmeiras, vincitori della Copa Libertadores. Per gli uomini di Thomas Tuchel si tratterà della quarta Finale in soli 270 giorni, una vera e propria cavalcata iniziata con l’ultimo atto di FA Cup e proseguito con la Champions e la Super Coppa Europea. I blues hanno compiuto l’impresa superando in semiFinale l’Al-Hilal grazie a un sigillo di Lukaku. I brasiliani hanno invece regolato l’Al-Ahly per 2-0. La partitissima non sarà visibile in tv, ma potrà comunque essere vista, in modalità gratuita, sul canale YouTube della FIFA. L’orario di inizio è ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si svolgerà il 12 febbraio allo stadio Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi la Finalissima delperdi, incontro che vedrà confrontarsi i Campioni d’Europa delcontro i brasiliani del, vincitori della Copa Libertadores. Per gli uomini di Thomas Tuchel si tratterà della quartain soli 270 giorni, una vera e propria cavalcata iniziata con l’ultimo atto di FA Cup e proseguito con la Champions e la Super Coppa Europea. I blues hanno compiuto l’impresa superando in semil’Al-Hilal grazie a un sigillo di Lukaku. I brasiliani hanno invece regolato l’Al-Ahly per 2-0. La partitissima non sarà visibile in tv, ma potrà comunque essere vista, in modalità gratuita, sul canale YouTube della FIFA. L’di inizio è ...

