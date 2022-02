Checco Zalone, Albano sui social decide di scrivergli e il web applaude (Di giovedì 10 febbraio 2022) Checco Zalone ha divertito tutti sul palco del teatro Ariston in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo. Il celebre comico, showman, attore, cabarettista, cantautore, musicista e tanto altro ancora nel corso del suo intervento al Festival di Sanremo ha fatto una simpatica imitazione di Albano sostenendo di essere il cugino di quest’ultimo. E proprio a distanza di alcuni giorni è arrivata la reazione del famoso cantautore di Cellino San Marco che sui social ha condiviso un video di cui si sta tanto parlando. Albano condivide un video sui social per rispondere a Checco Zalone Checco Zalone, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, è un artista molto amato in quanto in grado di far sorridere davvero ... Leggi su cityroma (Di giovedì 10 febbraio 2022)ha divertito tutti sul palco del teatro Ariston in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo. Il celebre comico, showman, attore, cabarettista, cantautore, musicista e tanto altro ancora nel corso del suo intervento al Festival di Sanremo ha fatto una simpatica imitazione disostenendo di essere il cugino di quest’ultimo. E proprio a distanza di alcuni giorni è arrivata la reazione del famoso cantautore di Cellino San Marco che suiha condiviso un video di cui si sta tanto parlando.condivide un video suiper rispondere a, pseudonimo di Luca Pasquale Medici, è un artista molto amato in quanto in grado di far sorridere davvero ...

thetrueshade : Checco Zalone non è in gara perché gioca palesemente un altro campionato - stanzaselvaggia : Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica. #Sanremo2022 - matteograndi : Ha ridicolizzato più trapper Checco Zalone con “Poco Ricco” che Aldo Grasso con tutte le stroncature della sua carriera. #Sanremo2022 - obrienstyles_c : RT @marco__bocchio: Checco Zalone che sfotte i trapper è la cosa più trap che vedrai oggi #Sanremo2022 #CheccoZalone - cr64492501 : @madforfree @ladyonorato @Cartabiancarai3 Bassetti e Company vogliono entrare in politica!!?? Pazzesco!!!! Ma se pr… -