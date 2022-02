Charlize Theron insegna a diventare dei cattivi delle favole, Jennifer Lopez diventa un'assassina. (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un titolo a settimana – tanti sono i film Netflix che vedremo nel 2022 – e per tutti i gusti. Pura azione con The Gray Man (Ryan Gosling e Chris Evans); attraverso il tempo in The Adam Project con Ryan Reynolds e Jennifer Garner; nel fantastico con Jason Momoa, protagonista di Slumberland – Nel mondo dei sogni. Daniel Craig e Millie Bobby Brown tornano alla guida dei sequel di Cena con delitto – Knives Out ed Enola Holmes. Leggi anche › Che cosa vedere su Netflix a febbraio. Serie tv e film. Da “Inventing Anna” al sequel di “Vikings” Si ride con Jonah Hill ed Eddie Murphy in You People, e anche con Mark Wahlberg in Me Time. Guillermo Del Toro ci regala il suo Pinocchio in stop motion, mentre Jamie Foxx va a caccia di vampiri in Day Shift. La prima ... Leggi su iodonna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Un titolo a settimana – tanti sono i film Netflix che vedremo nel 2022 – e per tutti i gusti. Pura azione con The Gray Man (Ryan Gosling e Chris Evans); attraverso il tempo in The Adam Project con Ryan Reynolds eGarner; nel fantastico con Jason Momoa, protagonista di Slumberland – Nel mondo dei sogni. Daniel Craig e Millie Bobby Brown tornano alla guida dei sequel di Cena con delitto – Knives Out ed Enola Holmes. Leggi anche › Che cosa vedere su Netflix a febbraio. Serie tv e film. Da “Inventing Anna” al sequel di “Vikings” Si ride con Jonah Hill ed Eddie Murphy in You People, e anche con Mark Wahlberg in Me Time. Guillermo Del Toro ci regala il suo Pinocchio in stop motion, mentre Jamie Foxx va a caccia di vampiri in Day Shift. La prima ...

Advertising

pablo__liberal : @mariolavia Giorgia Meloni ha meno chances di diventare premier di questo paese di quante ne abbia io di uscire a cena con Charlize Theron! - albatelari2 : @tatonissimo Capisci perché Charlize Theron è ancora single... - PrincipessaZel1 : @EcciseM #leiene #TeoMannuccari #BelenRodriguez Ma perché il fisico 'come mammeta t'ha fatto' di Charlize Theron c… - novecento_lett : @Frak83 Non è nata bellissima, santo cielo ancora con questo delirio, Charlize Theron è nata bellissima, per fare un nome - laratotherescue : @vic_toriious NOOOOOOO VITTO APPENA CI VEDIAMO TE LO FACCIO VEDERE DEVI CONOSCERE L'UOMO PIÙ BELLO DEL MONDO E C'È… -