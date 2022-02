Champions, Al-Khelaifi cancella la Superlega: «In arrivo 15 miliardi per il nuovo format» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il presidente del PSG e dell’ECA Al-Khelaifi ha scritto una lettera per aggiornare i club su un nuovo accordo economico per la Champions League La UEFA si appresta a dare la spallata definitiva alla Superlega. Il Times ha infatti pubblicato una lettera di Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, in cui fa sapere ai club di essere vicino a un accordo da 15 miliardi di euro, tra diritti tv e marketing, per il nuovo format della Champions League. LE PAROLE – «Una nuova alba di stabilità finanziaria e opportunità per i club di calcio europei perché il modo in cui vengono commercializzate le nostre competizioni per club sarà trasformato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il presidente del PSG e dell’ECA Al-ha scritto una lettera per aggiornare i club su unaccordo economico per laLeague La UEFA si appresta a dare la spallata definitiva alla. Il Times ha infatti pubblicato una lettera di Al-, presidente del PSG e dell’ECA, in cui fa sapere ai club di essere vicino a un accordo da 15di euro, tra diritti tv e marketing, per ildellaLeague. LE PAROLE – «Una nuova alba di stabilità finanziaria e opportunità per i club di calcio europei perché il modo in cui vengono commercializzate le nostre competizioni per club sarà traso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

