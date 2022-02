Ch uomo era Montagnier Francesca Donato in lutto In tv nei minuti della morte | Le sue parole | Video

(Di giovedì 10 febbraio 2022) "Un pensiero colmo di gratitudine e profondo rispetto".commenta così la notiziadi Luc, premio Nobel francese e da mesi "portabandiera" dei no vax e dei No green pass, scomparso a 89 anni. La europarlamentare italiana, uscita polemicamente dalla Lega lo scorso settembre proprio perché in contrasto con la linea pro-vaccini e pro-Green pass stabilita da Matteo Salvini, definisce lo scienziato "unstraordinariamente capace, retto, indipendente e trasparente. Le sueacquistano oggi ancora più valore". Negli stessiin cui France Soir e il sito italiano ByoBlu annunciavano la notiziadipartita del professore, laera in tv, in ...

Advertising

AlexBazzaro : Un preghiera per un uomo la cui colpa era quella di voler lavorare. Da mesi chiediamo di smetterla con l’odio, con… - CarloCalenda : Mio nonno, Luigi Comencini, proveniva da una famiglia valdese. Era un uomo affettuoso ma austero. Aveva un’idea qua… - citazionegiorno : - ANNA62348499 : RT @Baldaranza: Certo, osservare le nuvole e le onde mi era piaciuto di più che studiare gli uomini. Con stupore mi accorsi che l'uomo si d… - giorgiovascotto : RT @JohannesBuckler: Nelle sue memorie Graziano definì Omar al-Mukhtar “un uomo senza cultura e nessuna idea del vivere civile. Fanatico qu… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo era

Fanpage.it

La cosa peggiore per un!'. Coppa Italia, Mourinho torna sul gol di Sanchez: 'C'fallo su Oliveira, l'arbitro doveva rivederlo al VAR' Zaniolo, una giornata di squalifica dopo l'espulsione ...Il ragazzosveglio. Nato in Puglia, laureato in medicina a Roma, gran passione per le ... il servizio segreto militare: Giuseppe Santovito ,della P2 , lo assume come consulente ad personam . ...Kalidou Koulibaly pareva un uomo disperato: con la testa che ciondolava, e i pensieri spettinati che il vento non riusciva a portargli via, temeva anche altro, perché aveva intuito che c’era qualcosa ...Ylenia Catania, 42 anni era entrata per comprare del latte con la figlioletta di 8 anni quando ha sentito le urla disperate della moglie dell'uomo che si era sentito male ed era caduto a terra privo ...