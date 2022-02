Centrosinistra | Marcucci Pd | ' condivido analisi Gori | Draghi miglior premier dopo il 2023'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "l'del sindaco di Bergamo Giorgio. Il Pd deve puntare ad un'alleanza europeista ed ambientalista con i riformisti aperta a Forza Italia. In questa prospettiva,il ‘23, ilpresidente del consiglio sarebbe Mario, per completare il lavoro". Lo scrive su Twitter Andrea, senatore del Pd.

Nelanche Azione di Carlo Calenda e +Europa , che finora si sono detti contrari a ... Così come esponenti di spicco del Partito Democratico come l'ex capogruppo al Senato Andrea. ...Affaritaliani.it ne ha parlato con l'ex capogruppo del Pd al Senato, Andrea, considerato ...Oggi Goffredo Bettini ribadisce che serve una gamba centrista per il campo largo delIn questa prospettiva, dopo il ‘23, il miglior presidente del consiglio sarebbe Mario Draghi, per completare il lavoro". Lo scrive su Twitter Andrea Marcucci, senatore del Pd.Nel Centrosinistra anche Azione di Carlo Calenda e +Europa, che finora si sono detti contrari a ipotesi centriste, potrebbero aderire. Così come esponenti di spicco del Partito Democratico come l'ex ...