Centrosinistra | Fregolent Iv | ' Boccia eviti ultimatum ridicoli'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Durante le elezioni del Presidente della Repubblica abbiamo salvato due volte il Pd dall'alleato Conte, pronto a lasciare i dem per fare un'alleanza con Salvini e Meloni. Capisco che la parola gratitudine in politica non esiste, ma”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva, Silvia, della presidenza del gruppo alla Camera.