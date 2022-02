Centrosinistra | Boccia Pd | ' Renzi decida dove stare | se pone nostri temi è benvenuto'

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb (Adnkronos) - Cosa vuole fare"lo si deve chiedere a. Non è vero che noi non lo vogliamo. Quandosul tavolo che coincidono con quelli del campo largo è. Quando decide di fare altro, come nelle scorse amministrative, le strade si dividono". Lo ha detto Francesco, del Pd, a Agorà parlando delle alleanze del. "Ma le amministrative hanno due turni, ci si può incontrare. Le politiche hanno un turno unico, o stai a sinistra o stai a destra", ha sottolineato il responsabile Enti locali del Pd.

... medico in quota Coraggio Italia , in netto contrasto con la maggioranza di(Pd - ... GREEN PASS, PNRR, EMERGENZA/ "Così sono diventati tre strumenti politici di governo" PAPAIL ...... Papa Francesco nella sua Udienza Generale in Vaticanocon forza la possibilità dell' ...e la frattura tutt'altro che sanata anche all'interno della stessa maggioranza trae ...Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a Agorà parlando delle alleanze del centrosinistra. “Ma le amministrative hanno due turni, ci si può incontrare. Le politiche hanno un turno unico, o stai a ...Lo ha detto Francesco Boccia, del Pd, a Agorà. “Dipenderà da quanto coraggio avranno nel decidere cose di campo: Europa sì o no? Scuola e sanità pubblica sì o no?”, ha proseguito il responsabile Enti ...