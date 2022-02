Centro: Quagliariello, ''Italia al centro' in campo a maggio-giugno, dopo amministrative' (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io alla terza chiama" per l'elezione del presidente della Repubblica "ho votato per la Casellati, non è vero che alla Casellati siano mancati i voti di Coraggio Italia, è una mitologia". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di Coraggio Italia Gaetano Quagliariello. Sulle manovre al centro, osserva: "Dobbiamo definire uno spazio e dei principi non negoziabili, poi all'interno ci può stare chiunque lo voglia, con la propria sensibilità, come si fa in tutti i grandi partiti liberali. Personalmente vorrei che ci entrassero un po' di quei partiti 'non estremi' e anche delle associazioni”. E' vero che questa formazione si chiamerà 'Italia al centro'? “Questo nome mi piace molto come nome, dà il senso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io alla terza chiama" per l'elezione del presidente della Repubblica "ho votato per la Casellati, non è vero che alla Casellati siano mancati i voti di Coraggio, è una mitologia". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il senatore di CoraggioGaetano. Sulle manovre al, osserva: "Dobbiamo definire uno spazio e dei principi non negoziabili, poi all'interno ci può stare chiunque lo voglia, con la propria sensibilità, come si fa in tutti i grandi partiti liberali. Personalmente vorrei che ci entrassero un po' di quei partiti 'non estremi' e anche delle associazioni”. E' vero che questa formazione si chiamerà 'al'? “Questo nome mi piace molto come nome, dà il senso ...

Advertising

TV7Benevento : Centro: Quagliariello, ''Italia al centro' in campo a maggio-giugno, dopo amministrative' - - GabrielParker74 : RT @francotaratufo2: Giornalista: Ma #DiMaio potrebbe far parte di questo Centro in costruzione? #Quagliariello: credo che DiMaio si sia co… - rombi_ti : RT @francotaratufo2: Giornalista: Ma #DiMaio potrebbe far parte di questo Centro in costruzione? #Quagliariello: credo che DiMaio si sia co… - DiegoNatoli2 : RT @francotaratufo2: Giornalista: Ma #DiMaio potrebbe far parte di questo Centro in costruzione? #Quagliariello: credo che DiMaio si sia co… - Simo07827689 : RT @francotaratufo2: Giornalista: Ma #DiMaio potrebbe far parte di questo Centro in costruzione? #Quagliariello: credo che DiMaio si sia co… -