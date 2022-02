Centocinquantamila morti Corona virus | Italia | 1813274 attualmente positivi a test -61351 in un giorno con 150221 decessi 325 e 9960136 guariti 137221 Totale di 11923631 casi 75861 Dati della protezione civile | effettuati 683715 tamponi

Advertising

NoiNotizie : Centocinquantamila morti. #coronavirus: #Italia, 1813274 attualmente positivi a test (-61351 in un giorno) con 1502… - Passion_Pulse : @ylefsch CENTOCINQUANTAMILA MORTI, SOPRATTUTTO ! -

Ultime Notizie dalla rete : Centocinquantamila morti

leggo.it

sono 'un tributo terribile' per il Regno Unito: lo ha sottolineato due giorni fa il premier britannico commentando il bilancio dei decessi per Covid che ha superato la ...... dove Graziella era impiegata in nero, perlire al mese. Come per quasi tutti i ... l'esplosione che il 23 dicembre 1984 provocò dodicie quarantotto feriti nell'esplosione del ...Centocinquantamila morti per il Covid. Qual è la prima cosa che le viene in mente? «Penso che è sparita una intera cittadina di provincia. Che anche se abbiamo imparato a metabolizzare il numero di ...Centocinquantamila. Come dire l’intera città di Rimini, l’intera città di Cagliari. Quella di oggi sarà una giornata spartiacque, nei due anni di guerra al Covid.