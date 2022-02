Caterina Caselli | la vita privata | la tragica perdita del padre e i successi come “Nessuno mi può giudicare”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tra gli artisti più iconici del panorama musicale degli anni ’60 c’è indubbiamente anche, interprete di celebri branimi può– che l’ha portata al successo – ma anche Insieme a te non ci sto più e Perdono. Lae la carriera del celebre “Casco d’oro“, com’è stata soprannominata subito dopo il suo esordio nel mondo della musica., la carriera dell’indimenticabile Casco d’oro della musica italiana L’indimenticabile Casco d’oro,, nasce a Modena nel 1946 e inizia a muovere i primi passi nel mondo musicale suonando il basso in primi complessi che si esibiscono nelle balere. Nel 1963 arriva al Festival di Castrocaro ...

ha confessato un retroscena drammatico della sua giovinezza: il suicidio del padre. Argomenti trattati: la morte del padree l'amicizia con Mina ...La scelta di Rai3 per la prima serata di giovedì 10 febbraio 2022 è un docufilm che racconta la storia della straordinaria cantante. Nella pellicola" Una vita, 100 vite il racconto dell'artista prende forma in una lunga serie di ricordi attraverso le tappe fondamentali che hanno scandito le sue tante vita e la sua grande carriera.Questa sera, giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Caterina Caselli – Una vita, cento vite, film documentario di Renato De Maria incentrato sulla cantante Caterina Caselli, il ...Filippo Sugar è il figlio di Caterina Caselli e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sugar Music Spa, ed era, fino al 2018, il Vice Presidente nel Consiglio di Gestione della SIAE. Figlio ...