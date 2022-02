Caterina Caselli e il dramma della sua malattia | “Ho condiviso il dolore solo con la famiglia”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Intervistata dall’inserto del CorriereSera,ha affermato cheda poco lei ha accettato le conseguenze, prima le ha nascoste indossando una parrucca che le permetteva di apparire con il tradizionale taglio di capelli. Questa scelta era stata presa sia perché in quel modo poteva mantenere privata lacon collaboratori e stampa, in parte perché così la madre non si sarebbe preoccupata delle sue condizioni di salute: “SE NE È ANDATA DA QUALCHE MESE E PER FORTUNA NON SI È ACCORTA DI NIENTE. NON HA CAPITO, STAVA MALE DI SUO”, Nel corso dell’intervistaha detto di aver fatto ricorso a tutta la sua pazienza ed alla forza di volontà per riuscire a trovare la positività in ...