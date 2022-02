Caterina Caselli, a “Oggi è un altro giorno”, il ricordo choc sul papà: «Si è suicidato, avevo 15 anni» (Di giovedì 10 febbraio 2022) Caterina Caselli ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. La Caselli, conosciuta anche come “Casco d’oro” per la particolare acconciatura degli anni del grande successo è una cantante, ma si è distinta nella sua lunga carriera come talent scout, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva. Questa sera Raitre proporrà un documentario a lei dedicato dal titolo “Caterina Caselli – Una vita, 100 vite”. Caterina Caselli è entrata in studio accompagnata dalle note di “Nessuno mi può giudicare” suo successo a Sanremo 1966: «La doveva interpretare Adriano Celentano – ha spiegato – ma poi, per fortuna di tutti e due, scelse “Il ragazzo della via Gluck” e lascò libera ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 10 febbraio 2022)ospite di Serena Bortone a “è un” su RaiUno. La, conosciuta anche come “Casco d’oro” per la particolare acconciatura deglidel grande successo è una cantante, ma si è distinta nella sua lunga carriera come talent scout, produttrice discografica, attrice e conduttrice televisiva. Questa sera Raitre proporrà un documentario a lei dedicato dal titolo “– Una vita, 100 vite”.è entrata in studio accompagnata dalle note di “Nessuno mi può giudicare” suo successo a Sanremo 1966: «La doveva interpretare Adriano Celentano – ha spiegato – ma poi, per fortuna di tutti e due, scelse “Il ragazzo della via Gluck” e lascò libera ...

