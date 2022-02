Caso Open | l’Anm | “Attacchi di Renzi inaccettabili” ma il leader di Italia Viva alza il tiro | “Per i pm la mia è una famiglia di gangster | mi hanno scardinato la vita”

Advertising

ItaliaViva : ????Caso #Open: il messaggio di @matteorenzi agli iscritti di Italia Viva - fattoquotidiano : Caso Open, la giunta dell’Anm: “Intollerabile screditare i magistrati sul piano personale solo perché hanno esercit… - DavidPuente : Poco dopo la pubblicazione dell'articolo ha rimosso il tweet - marcuccimauriz : RT @Th5stelle: Ma il #Renzi che faceva ironia su #Conte per lo statuto sospeso dal tribunale di Napoli, è lo stesso #Renzi per cui è stato… - Cesare65501096 : RT @scenarpolitici: Caso #Open #renzi denuncia i magistrati....!!! Praticamente: nemmeno Totò Riina osò denunciare #Falcone Ma chi è ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Open

... la contestata tesi del Nobel Montagnier Come ha ricostruito David Puente su, France Soir ha ... Nel frattempo, ilè diventato quello che si suol dire un 'giallo'. Questo anche perché un altro ...... chiesto il processo per Renzi e altri 10 indagati: il leader di IV denuncia i magistrati di Firenze Inchiesta, perché i giudici hanno rinviato a giudizio Renzi e i fedelissimi, la ...Mi auguro che nessuno viva quel che ha vissuto la mia famiglia". Lo dice Matteo Renzi, intervenendo a Radio Leopolda sul caso Open. Radio Leopolda Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...Così in una nota l’ufficio stampa di Matteo Renzi dopo la richiesta di processo della Procura sul caso Open. “Io non ho commesso reati, spero che i magistrati fiorentini possano in coscienza dire lo ...