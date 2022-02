Caso Open | la giunta dell’Anm | “Intollerabile screditare i magistrati sul piano personale solo perché hanno esercitato il loro ruolo”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Associazione nazionalecontro Matteo Renzi, che mercoledì dopo la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti suoi e di altre 10 persone per le presunte irregolarità nei finanziamenti alla fondazioneha ribattuto denunciando per presunta violazione delle prerogative parlamentari i pm Giuseppe Creazzo, Luca Turco e Antonino Nastasi e attaccandoli per diversi singoli episodi che li riguardano. I pm chechiesto il processo “adempiuto ildovere,formulato una ipotesi di accusa che dovrà essere vagliata, nel rispetto delle garanzie della difesa, entro il processo, e non è tollerabile che siano screditati sulsoltanto per averil“, ...

... la versione per cui l'appuntamento sarebbe stato filmato "per" non è ritenuta plausibile. ... Due filoni: quello sui genitori di Renzi e l'inchiesta. Quella per cui, ieri, è stato chiesto il ...... quindi sui 3,6 milioni di euro di contributi in cinque anni i vertici die gli imprenditori - finanziatori "hanno violato la normativa sul finanziamento ai partiti".Matteo Renzi e il caso Open, è ancora polemica. «Le parole del senatore della Repubblica, pronunciate non appena ha appreso della richiesta di rinvio a giudizio per la vicenda Open, travalicano i ...Il gup di Firenze ha fissato l’udienza preliminare il 4 aprile. Il senatore annuncia per il 5 l’uscita di un suo libro «con i dossieraggi contro di me» e parte al contrattacco ...