Caso Mancini, politica e 007. Il rapporto Copasir (Di giovedì 10 febbraio 2022) Intelligence e politica, tempo di un chiarimento. Il Copasir interviene su uno dei punti più caldi del dibattito politico con un capitolo dedicato nella relazione annuale. Nel testo il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence presieduto dal senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso fa il punto sulle iniziative prese dal comparto e dal governo per limitare e regolare le sovrapposizioni tra Servizi segreti e politica. Un tema tornato alla ribalta delle cronache con la ventilata candidatura per il Quirinale della direttrice del Dis Elisabetta Belloni e un recente incontro dell’ambasciatrice con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nella relazione il comitato bipartisan ripercorre gli interventi succedutesi a partire dal “Caso Mancini”, l’incontro in Autogrill tra l’ex agente dell’Aise Marco ... Leggi su formiche (Di giovedì 10 febbraio 2022) Intelligence e, tempo di un chiarimento. Ilinterviene su uno dei punti più caldi del dibattito politico con un capitolo dedicato nella relazione annuale. Nel testo il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence presieduto dal senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso fa il punto sulle iniziative prese dal comparto e dal governo per limitare e regolare le sovrapposizioni tra Servizi segreti e. Un tema tornato alla ribalta delle cronache con la ventilata candidatura per il Quirinale della direttrice del Dis Elisabetta Belloni e un recente incontro dell’ambasciatrice con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Nella relazione il comitato bipartisan ripercorre gli interventi succedutesi a partire dal “”, l’incontro in Autogrill tra l’ex agente dell’Aise Marco ...

Advertising

HankSchrader88 : @VincenzoLombar1 @Guido17595958 Tra l'altro è stato convocato pure in Nazionale da Mancini, vorrà pur dire qualcosa… - prohaska83 : P.S. Sarà forse stato un caso, ma la Roma migliore vista con Fonseca, fu quella dove Mancini fu usato (in emergenza) come mediano. - Matteo25977859 : @Mario_Luthor @PeppinInter Mancini voleva yaya toure come prima scelta. Kondogbia lo voleva anche se come 2 scelta… - eliza_mancini : @GandolfoDomini1 @Giusepp99918361 @MarcoRCapelli i ragazzi nn vaccinati sono discriminati abbastanza a scuola. nn p… - FanForFun : @pollocanwait Per me è il caso di provarci con chiunque, pur di togliere Mancini dal campo -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Mancini Ranking FIFA aggiornato: ecco la posizione dell'Italia Roberto Mancini © LaPresseSi avvicinano i Playoff per l'Italia di Mancini, che a marzo affronterà la Macedonia del Nord e, in caso di vittoria, Portogallo o Turchia. Nel frattempo, la FIFA ha ...

La Lazio senza Sarri In nessun caso Lotito cambierà la filosofia gestionale della Lazio, quella dei giocatori di media ... dove in troppi elementi di valore sembrano involuti, da Veretout a Mancini. Di soldi ne stanno ...

L'assalto al renzismo già nel 2017. Come si mosse il mondo legato agli 007 ilGiornale.it Rai: Faraone, 'Ranucci mi mandò sms minacciosi, dossieraggi? Sono materia sua…'/Adnkronos (2) Sostiene che il primo dossier falso arriva dopo l'inchiesta "su Alitalia, Renzi, i suoi rapporti con Ethiad e il caso Aiur Force". Dopo due mesi "gira il primo dossier falso che accusa Report". Poi, ...

La bomba su Roberto Mancini: ecco chi allenerà dopo l’Italia! L’allenatore della Nazionale Roberto Mancini potrebbe lasciare subito gli azzurri in caso di non qualificazione ai Mondiali in Qatar: sconvolgente il suo prossimo club. Fra poco più di un mese mezzo l ...

Roberto© LaPresseSi avvicinano i Playoff per l'Italia di, che a marzo affronterà la Macedonia del Nord e, indi vittoria, Portogallo o Turchia. Nel frattempo, la FIFA ha ...In nessunLotito cambierà la filosofia gestionale della Lazio, quella dei giocatori di media ... dove in troppi elementi di valore sembrano involuti, da Veretout a. Di soldi ne stanno ...Sostiene che il primo dossier falso arriva dopo l'inchiesta "su Alitalia, Renzi, i suoi rapporti con Ethiad e il caso Aiur Force". Dopo due mesi "gira il primo dossier falso che accusa Report". Poi, ...L’allenatore della Nazionale Roberto Mancini potrebbe lasciare subito gli azzurri in caso di non qualificazione ai Mondiali in Qatar: sconvolgente il suo prossimo club. Fra poco più di un mese mezzo l ...