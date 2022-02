Caso Cerciello Rega | al via il processo d’appello Il pg | «Confermare l’ergastolo per Elder e 24 anni a Hjorth»

(Di giovedì 10 febbraio 2022) «la condanna alper, mentre peruna condanna a 24». Questa la richiesta fatta dal procuratore generale Vincenzo Saveriano nei confronti di Gabriel Natalee Finnegan Leenell’ambito delcominciato oggi. I due sono stati condannati neldi primo grado alper l’omicidio del vicebrigadiere Mario, ucciso nella notte tra il 25 e il 26 luglio 2019 a pochi passi dalla Cassazione. «È stato un delitto efferato, al limite della crudeltà», è stata la motivazione del procuratore generale. Dalle relazioni depositate oggi dalle difese in merito ai comportamenti tenuti in questi ...

Advertising

fattoquotidiano : Caso Cerciello, la chat dei carabinieri dopo l’arresto dei presunti assassini: “Fategli fare la fine di Cucchi”. “S… - zazoomblog : Caso Cerciello Rega al via il processo d’appello: i due americani si iscrivono all’università - #Cerciello… - correntere : RT @francescocosta: Oggi sui giornali: perché ci importa così tanto della maturità? E poi: i dubbi sul caso Cerciello Rega e gli orribili m… - OVenini : RT @fattoquotidiano: Caso Cerciello, la chat dei carabinieri dopo l’arresto dei presunti assassini: “Fategli fare la fine di Cucchi”. “Squa… - impbianco : RT @francescocosta: Oggi sui giornali: perché ci importa così tanto della maturità? E poi: i dubbi sul caso Cerciello Rega e gli orribili m… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Cerciello

'Il protocollo dell'arma indi ' cavallo di ritorno ' stabilisce che può interviene personale ... Sergio Brugiatelli, è rimasto vicino all'auto mentreRega e il collega Andrea Varriale ...In questa edizione: - Covid, cresce l'attesa per il vaccino Novavax -, le chat choc dei carabinieri - Cresciuta la produzione industriale nel 2021 - Casanova Opera Pop, il musical di Red Canzian gtr/ Sponsor«Il protocollo dell'arma in caso di “cavallo di ritorno” stabilisce che può ... è rimasto vicino all'auto mentre Cerciello Rega e il collega Andrea Varriale sono andati ad incontrare i due 20enni ...È cominciato oggi davanti alla Corte d'assise d'appello di Roma il processo per l'omicidio del brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ... restare anche in questo secondo grado e faremo in ...