Casertana | altro colpo | dalla Cavese arriva l’attaccante Diaz

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Laha comunicato di aver prelevatoil calciatore Augusto Josè. Argentino classe 1992, attaccante possente di 190 cm, lo scorso anno è stato tra i protagonisti della vittoria del campionato del Taranto con 21 presenze e 7 gol, dopo aver militato nella prima parte di stagione nella serie C spagnola con il Real Balompedica Linense. Cresciuto nel vivaio del Bordeaux, successivamente rientra in patria al Belgrano. Dopo le esperienze in Francia con Lagon FC e Bergerac Perigord FC, nel 2016 approda in Italia con l’ingaggio da parte del Cuneo. Nella stagione 2019/20 sono 14 i gol in 33 presenze con la maglia del Fasano. Nella stagione in corso ha messo a segno 6 reti su 19 presenze in campionato, più un sigillo in Coppa Italia. “Molto contento di firmare con una ...