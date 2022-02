Cartabellotta | “Nel dibattito scientifico e politico si parla di virus endemico o di fine pandemia Sono distorsioni pericolose della realtà”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) “Con l’avvicinamentodata di scadenza dello stato di emergenza, nelsi stanno insinuando termini che ci convincono poco. Sidi circolazione endemica del, di unrabbonito o addirittura dimoltoe azzardate, che un po’ peccano di eccesso di ottimismo. E fanno anche disinformazione, perché rischiano di legittimare decisioni, come quella che comincia a venire fuori, e cioè l’abolizione delle mascherine al chiuso che in questo momento mi sembrerebbe veramente una follia“.le parole del presidente...

«I nuovi casi settimanali – dichiara Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE ... l'immunità derivante dall'infezione cala progressivamente nel tempo, confermando la necessità di vaccinarsi entro 6 mesi dall'avvenuto contagio».