Caro bollette, salvaguardare le imprese del turismo. Da Napoli appello al ministro Garavaglia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri della prossima settimana il "decreto bollette" da 5-7 miliardi per famiglie e imprese atteso ormai da settimane. Si tratterà di un intervento a favore di quanti sono in difficoltà, alle prese con i rincari record di luce e gas, e sarà finanziato con le risorse disponibili a bilancio. Andranno trovate risorse per almeno 5 miliardi. "Sarebbe fondamentale intervenire in primis per il settore turismo visto che oggettivamente è quello più colpito dalla pandemia – si legge in una nota sottoscritta dalle associazioni del turismo extralberghiero di Napoli, Penisola Sorrentina e Isola di Capri -. Appesantire le strutture ricettive di costi energetici insostenibili vorrebbe dire zavorrare un tessuto economico già in profonda crisi".

