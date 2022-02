Caro bollette, Manfredi: “Confidiamo nel Governo per i ristori” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È chiaro che il tema del Caro bollette colpisce in primo luogo le famiglie e le imprese ma anche le amministrazioni sono in difficoltà e come Anci facciamo affidamento su intervento del Governo che ci possa aiutare e ristorare almeno in parte gli oneri maggiori che altrimenti ricadrebbero sui cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel giorno in cui i Comuni spegneranno le luci di alcuni monumenti per ‘protestare’ contro il Caro bollette. A Napoli alle ore 19 si spegneranno le luci del Maschio Angioino per 30 minuti. ”Ho molto apprezzato – ha aggiunto Manfredi – le parole del presidente Draghi che ha annunciato degli interventi per le famiglie e per le imprese che sono in grande difficoltà e questo significa ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “È chiaro che il tema delcolpisce in primo luogo le famiglie e le imprese ma anche le amministrazioni sono in difficoltà e come Anci facciamo affidamento su intervento delche ci possa aiutare e ristorare almeno in parte gli oneri maggiori che altrimenti ricadrebbero sui cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, nel giorno in cui i Comuni spegneranno le luci di alcuni monumenti per ‘protestare’ contro il. A Napoli alle ore 19 si spegneranno le luci del Maschio Angioino per 30 minuti. ”Ho molto apprezzato – ha aggiunto– le parole del presidente Draghi che ha annunciato degli interventi per le famiglie e per le imprese che sono in grande difficoltà e questo significa ...

Advertising

matteosalvinimi : “Contributi a famiglie, artigiani, commercianti e imprese contro il caro-bollette”, “Con la cessione multipla del c… - arrigoni_paolo : La #Lega in piazza per un flash-mob di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo misure urgenti per contrastare… - fattoquotidiano : Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha… - 1LupoAlberto : Perché tutti sti signori non propongono il dimezzamento dei loro compensi a sostegno per il caro bollette, solo per… - _fiorucci : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte con le imprese che chiudono, @fdragoni? -