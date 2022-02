Caro bollette. Il Comune di Montemesola protesta: “Alle ore 20 luci spente” (Di giovedì 10 febbraio 2022) “L’appello rivolto al Governo da parte dell’ANCI, per bocca del nostro Presidente Antonio DeCaro, è una richiesta di intervento per contrastare il rinCaro delle forniture energetiche che sta materializzandosi fin da ora. Come lo stesso Presidente ha ben chiarito, i rincari potrebbero mettere a rischio la tenuta di tanti piccoli comuni e l’interruzione di servizi essenziali ai cittadini”. Lo dichiara il sindaco di Montemesola Ignazio Punzi. “E’ necessario che il Governo ascolti le richieste di aiuto che provengono dagli Enti Locali, primo baluardo della Pubblica Amministrazione, e che metta in campo misure urgenti e, soprattutto, efficaci al fine di scongiurare il pericolo di default di tanti Comuni che avrebbe un riverbero immediato sui cittadini. Per questi motivi – fa sapere il primo cittadino – anche il nostro ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 10 febbraio 2022) “L’appello rivolto al Governo da parte dell’ANCI, per bocca del nostro Presidente Antonio De, è una richiesta di intervento per contrastare il rindelle forniture energetiche che sta materializzandosi fin da ora. Come lo stesso Presidente ha ben chiarito, i rincari potrebbero mettere a rischio la tenuta di tanti piccoli comuni e l’interruzione di servizi essenziali ai cittadini”. Lo dichiara il sindaco diIgnazio Punzi. “E’ necessario che il Governo ascolti le richieste di aiuto che provengono dagli Enti Locali, primo baluardo della Pubblica Amministrazione, e che metta in campo misure urgenti e, soprattutto, efficaci al fine di scongiurare il pericolo di default di tanti Comuni che avrebbe un riverbero immediato sui cittadini. Per questi motivi – fa sapere il primo cittadino – anche il nostro ...

