Caro bollette, Draghi promette 7 miliardi. Stasera luci spente nelle città (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il premier Mario Draghi promette un nuovo decreto contenente misure contro il Caro bollette dell’energia e del gas. La situazione si fa di giorno in giorno più allarmante. Il costo dell’energia elettrica per i primi tre mesi di quest’anno aumenterà del +55%. Il costo delle forniture di gas del +41%. Come è noto, cominciata lo scorso anno la ripresa della domanda mondiale di energia e gas, con il riavvio delle economie dopo lo stop dei lockdown per Covid, la produzione sta faticando e i prezzi schizzano alle stelle. Dalla Russia (gas) come dal Medio Oriente (petrolio) le forniture sono più complicate e più costose dell’era pre-Covid. Caro bollette, luci spente nelle città A cascata ne risentono tutti, a cominciare ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il premier Marioun nuovo decreto contenente misure contro ildell’energia e del gas. La situazione si fa di giorno in giorno più allarmante. Il costo dell’energia elettrica per i primi tre mesi di quest’anno aumenterà del +55%. Il costo delle forniture di gas del +41%. Come è noto, cominciata lo scorso anno la ripresa della domanda mondiale di energia e gas, con il riavvio delle economie dopo lo stop dei lockdown per Covid, la produzione sta faticando e i prezzi schizzano alle stelle. Dalla Russia (gas) come dal Medio Oriente (petrolio) le forniture sono più complicate e più costose dell’era pre-Covid.A cascata ne risentono tutti, a cominciare ...

Advertising

matteosalvinimi : “Contributi a famiglie, artigiani, commercianti e imprese contro il caro-bollette”, “Con la cessione multipla del c… - arrigoni_paolo : La #Lega in piazza per un flash-mob di fronte a Montecitorio per chiedere al Governo misure urgenti per contrastare… - fattoquotidiano : Caro bollette, Fassina: “Il male minore è lo scostamento urgente. Governo Draghi? È finito da quando il premier ha… - Mariann46409026 : RT @IlariaBifarini: Col solito ritardo anche il mainstream s’accorge della crisi energetica e dell’effetto caro bollette sulle filiere prod… - diego4all : RT @dottorbarbieri: l'Italia riparte con le imprese che chiudono, @fdragoni? -