Caro bollette, a Napoli luci spente al Maschio Angioino in segno di protesta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alle ore 19 si sono spente, per mezz’ora, le luci del Maschio Angioino a Napoli. Così il Comune ha aderito all’iniziativa promossa dall’Anci contro il Caro bollette che colpisce non solo famiglie e le imprese ma anche gli enti locali. Allo spegnimento del castello, uno dei simboli principali del capoluogo campano, ha partecipato anche il sindaco, Gaetano Manfredi. ‘‘C’è un incremento del costo dell’energia soprattutto per l’illuminazione pubblica – ha detto il sindaco – Questo è un onere che già abbiamo avvertito per il 2021 e siamo molto preoccupati per il 2022 perché ci sarà un incremento significativo del costo dell’energia e per questo motivo l’Anci ha chiesto al Governo un intervento straordinario per sostenere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Alle ore 19 si sono, per mezz’ora, ledel. Così il Comune ha aderito all’iniziativa promossa dall’Anci contro ilche colpisce non solo famiglie e le imprese ma anche gli enti locali. Allo spegnimento del castello, uno dei simboli principali del capoluogo campano, ha partecipato anche il sindaco, Gaetano Manfredi. ‘‘C’è un incremento del costo dell’energia soprattutto per l’illuminazione pubblica – ha detto il sindaco – Questo è un onere che già abbiamo avvertito per il 2021 e siamo molto preoccupati per il 2022 perché ci sarà un incremento significativo del costo dell’energia e per questo motivo l’Anci ha chiesto al Governo un intervento straordinario per sostenere ...

