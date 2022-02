Carnevale: torta al cioccolato senza farina e zucchero ma ottima (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vediamo un velocissima e buonissima torta che possiamo realizzare e che ha anche pochissimi grassi al suo interno ma è al cioccolato. Durante il periodo di Carnevale è sempre bello fare dolci e condividerli, ma spesso sono fritti, anche se ci sono relative versioni al forno. Quindi in questo caso vi proponiamo una ricetta che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vediamo un velocissima e buonissimache possiamo realizzare e che ha anche pochissimi grassi al suo interno ma è al. Durante il periodo diè sempre bello fare dolci e condividerli, ma spesso sono fritti, anche se ci sono relative versioni al forno. Quindi in questo caso vi proponiamo una ricetta che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Marxtrixx : @guidotweet @lucasofri Domani lo userò scherzando su una torta di compleanno di amici e figlie, giusto per provocar… - drvnkmood : la torta a forma di infinito sembra una mascherina di carnevale #gfvip - caffellattejess : Non io che ho scambiato l’infinito della torta di Biagio per una maschera di carnevale #jessvip #jerù #gfvip - Luic3lys : Non c’entra niente ma la torta di Miriangela sembra più una maschera di carnevale che il simbolo ? #jeru - NATOlizer : MIGLIACCIO FURBO Torta Migliaccio Napoletana Torta di Semola ricetta di carnevale ricetta di Pasqua… -