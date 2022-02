Capelli | le star che sono passate o tornate al biondo

Advertising

IOdonna : La star ci ha dato un taglio (drastico). Inutile dire che le sta benissimo anche questo, vero? - WH3NL0VEZAR0UND : invece di star studiando mi sto colorando i capelli - IOdonna : Sondaggione della settimana: meglio liscia o riccia? - _itsikram_ : aspettando il momento in cui si dimenticherà di star nascondendo i capelli e si leverà il cappello - LaRobiErre : @LaBrux_ @mariateresacip i capelli ricci ricci con quella frangia liscissima, a piombo. Le cassette ascoltate col w… -

Ultime Notizie dalla rete : Capelli star

... che fonde il glamour hollywoodiano con il suo stile personale - perché diciamolo: ladi ... l'attore è infatti tornato al biondo dorato che è il suo colore naturale di. Per un momento ...Anche su YouTube è una vera e propria, dove domina nel settore della comicità con i suoi ... Sotto? Una pelata senza sconti, per lui inizialmente scomoda! - Ha iniziato a perdere ia 14 ...Perché i capelli ricci e al naturale sono la nuova tendenza della primavera 2022. Basta dare un’occhiata ai social network per averne la conferma: su Instagram, le star sfoggiano chiome vaporose, in ...Gli hairstyle che ci accompagneranno per il 2022 vengono dal passato. E in particolare dai primi anni Duemila, con updo leggeri e divertenti, o dagli anni Settanta quando si tratta, invece, di lasciar ...