Caos Libia, attentato al premier: gruppo armato spara contro la sua auto (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – La Libia è sempre una polveriera e l’attentato di stamani lo ricorda anche ai più distratti. L’auto del premier Abdulhamid al-Dbeibah è stata assaltata da un gruppo di uomini armati e crivellata di colpi. Il primo ministro, illeso, è riuscito a fuggire. E’ quanto riferito dalla Reuters che cita una fonte vicina al governo di Tripoli. Stando inoltre a quanto specificato da al Arabiya, che cita l’emittente Al-Hadath, il gruppo armato avrebbe teso l’imboscata al premier mentre stava rientrando nella sua abitazione e avrebbero chiaramente sparato per ucciderlo. Libia, attentato al premier: oggi parlamento al voto Proprio oggi il parlamento di Tobruk è chiamato al voto per la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – Laè sempre una polveriera e l’di stamani lo ricorda anche ai più distratti. L’delAbdulhamid al-Dbeibah è stata assaltata da undi uomini armati e crivellata di colpi. Il primo ministro, illeso, è riuscito a fuggire. E’ quanto riferito dalla Reuters che cita una fonte vicina al governo di Tripoli. Stando inoltre a quanto specificato da al Arabiya, che cita l’emittente Al-Hadath, ilavrebbe teso l’imboscata almentre stava rientrando nella sua abitazione e avrebbero chiaramenteto per ucciderlo.al: oggi parlamento al voto Proprio oggi il parlamento di Tobruk è chiamato al voto per la ...

