Canada, la protesta dei camionisti no vax paralizza gli Usa. Toyota e Ford chiudono le fabbriche: danni da 300 milioni di dollari al giorno (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non solo Canada, la protesta «Freedon convoy» dei camionisti contro l'obbligo di vaccino ora ha paralizzato tutti gli Stati Uniti. Perché l'esempio che arriva da... Leggi su ilmattino (Di giovedì 10 febbraio 2022) Non solo, la«Freedon convoy» deicontro l'obbligo di vaccino ora hato tutti gli Stati Uniti. Perché l'esempio che arriva da...

Advertising

NicolaPorro : ?? La protesta dei #camionisti contro obbligo vaccinale e restrizioni #Covid. #Trudeau portato in località segreta.… - Agenzia_Ansa : La Polizia di Parigi ha annunciato che vieterà i 'convogli della libertà' nella capitale francese, una nuova forma… - ladyonorato : In Canada la protesta dei trasportatori continua, mentre il presidente rimane nascosto… coraggio e forza, amici can… - VPrivaci : RT @DiDimiero: Il Canada nella bufera per la protesta dei camionisti no green pass e no vax. Chiudono le fabbriche di Toyota e Ford. E' la… - Gazzettino : Canada, la protesta dei camionisti no vax paralizza gli Usa. Toyota e Ford chiudono le fabbriche: danni da 300 mili… -