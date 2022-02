Canada, Ford e Toyota annunciano la chiusura temporanea delle fabbriche a causa delle proteste dei camionisti No vax (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le case automobilistiche Ford e Toyota hanno annunciato la chiusura temporanea delle loro fabbriche in Canada a causa delle proteste dei camionisti No-vax. Da giorni stanno bloccando l’arrivo di componenti. Anche il gruppo Stellantis, che controlla Fiat Chrysler, ha comunicato ritardi nella produzione nella sua fabbrica in Ontario, sempre perché mancano pezzi. Nello specifico, gli autisti stanno bloccando da giorni l’Ambassador Bridge, il più importante valico di frontiera tra Usa e Canada. Qui passa circa un quarto del commercio tra i due Paesi. Secondo alcune stime la paralisi del commercio costerà 300 milioni di dollari al giorno: la protesta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le case automobilistichehanno annunciato laloroindeiNo-vax. Da giorni stanno bloccando l’arrivo di componenti. Anche il gruppo Stellantis, che controlla Fiat Chrysler, ha comunicato ritardi nella produzione nella sua fabbrica in Ontario, sempre perché mancano pezzi. Nello specifico, gli autisti stanno bloccando da giorni l’Ambassador Bridge, il più importante valico di frontiera tra Usa e. Qui passa circa un quarto del commercio tra i due Paesi. Secondo alcune stime la paralisi del commercio costerà 300 milioni di dollari al giorno: la protesta, ...

